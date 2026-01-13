L' incubo è finito atterrato a Ciampino l' aereo proveniente dal Venezuela con Trentini e Burlò Tajani | Lavoriamo per liberare altri 42 detenuti

È arrivato a Ciampino l’aereo proveniente dal Venezuela con Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati dopo più di un anno di detenzione. Il ritorno dei due italiani rappresenta una svolta importante, mentre il ministro Tajani ha annunciato l’impegno per la liberazione di altri 42 detenuti ancora in carcere nel paese sudamericano.

Atterrato a Ciampino l’aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. embedpost id="2155332" La soddisfazione del ministro " Vedere il sorriso dei figli di Burlò e l'abbraccio della mamma di Trentini al figlio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

