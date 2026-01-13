L’incredibile storia della baronessa del Jazz

La storia della baronessa del Jazz è un esempio di vita straordinaria e di passione autentica. Attraverso le sue esperienze e il suo talento, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo musicale. Questa narrazione approfondisce il suo percorso, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso su una figura che ha saputo distinguersi con autenticità e dedizione nel panorama artistico.

La sua è "un'incredibile storia". Come forse lo si dirà di molte del tempo passato, ma la sua di più. Perché Nica – al secolo Pannonica Rothschild – è stata moltissime cose: pilota d'aereo, autista di ambulanze durante la guerra e, motivo per la quale più di ogni altro la si ricorda, "baronessa del jazz", ovvero mecenate e musa ispiratrice di alcuni dei più grandi musicisti del Novecento. Duke Ellington è la scintilla che genera l'incendio. Così dirompente da innescare una passione che quasi diventa ossessione. Si intitola "Intorno a mezzanotte" ed è l'omaggio in forma teatrale alla baronessa del jazz nato da una scrittura di Alessia Innocenti che è anche regista e interprete per la prima nazionale di questa produzione Teatri di Pistoia attesa per venerdì 16 gennaio (ore 20.

