L' incontro con Meloni e Tajani | Tua mamma era in pensiero lo sai vero?
Al termine del loro viaggio, Alberto Trentini e Mario Burlò hanno incontrato alla presenza di Giorgia Meloni e Antonio Tajani, all'aeroporto di Ciampino, per discutere di questioni istituzionali. L'incontro è stato preceduto da un momento di scambio con le famiglie, segnando un passaggio importante nel loro percorso ufficiale. La visita ha sottolineato l'importanza di dialogo e collaborazione tra rappresentanti istituzionali e cittadini.
Arrivati all'aeroporto di Ciampino, dopo l'abbraccio con le famiglie, Alberto Trentini e Mario Burlò hanno avuto un incontro con la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani.«Abbracciato mamma? È stata tanto in pensiero, lo sai vero?» ha detto la premier al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
