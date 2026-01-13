L’inchiesta svizzera Moretti resta in carcere S’indaga anche sul Comune

L’inchiesta svizzera sul caso Moretti prosegue, con il tribunale che ha deciso di mantenere l’imprenditore in carcere, citando ancora il rischio di fuga. Le indagini si sono recentemente estese anche al Comune di Crans-Montana, approfondendo possibili implicazioni legate alla vicenda. Restano quindi in corso accertamenti accurati per fare chiarezza sulla posizione di Moretti e sull’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

e Jessica Muller Castagliuolo CRANS-MONTANA (Svizzera) "C’è ancora il pericolo di fuga". Jacques Moretti resta in carcere. Il Tribunale delle misure coercitive del Cantone Vallese ha ordinato la custodia cautelare di tre mesi per il proprietario del Constellation a Crans-Montana, accusato insieme alla moglie Jessica Moric (ai domiciliari con braccialetto elettronico) della strage di Capodanno in cui sono morte 40 persone (soprattutto adolescenti) e altre 116 sono rimaste ferite. Ma i giudici sono disponibili a revocare il carcere "a fronte del versamento di cauzione e di misure adeguate per contrastare il rischio fuga". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

