L’inchiesta svizzera Moretti resta in carcere S’indaga anche sul Comune
L’inchiesta svizzera sul caso Moretti prosegue, con il tribunale che ha deciso di mantenere l’imprenditore in carcere, citando ancora il rischio di fuga. Le indagini si sono recentemente estese anche al Comune di Crans-Montana, approfondendo possibili implicazioni legate alla vicenda. Restano quindi in corso accertamenti accurati per fare chiarezza sulla posizione di Moretti e sull’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.
e Jessica Muller Castagliuolo CRANS-MONTANA (Svizzera) "C’è ancora il pericolo di fuga". Jacques Moretti resta in carcere. Il Tribunale delle misure coercitive del Cantone Vallese ha ordinato la custodia cautelare di tre mesi per il proprietario del Constellation a Crans-Montana, accusato insieme alla moglie Jessica Moric (ai domiciliari con braccialetto elettronico) della strage di Capodanno in cui sono morte 40 persone (soprattutto adolescenti) e altre 116 sono rimaste ferite. Ma i giudici sono disponibili a revocare il carcere "a fronte del versamento di cauzione e di misure adeguate per contrastare il rischio fuga". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Radio1 Rai. . #CransMontana L'apertura dell'inchiesta in Italia consente le autopsie sulle vittime italiane. In Svizzera, prime indiscrezioni sull'interrogatorio dei coniugi Moretti, titolari del locale andato a fuoco nel veglione del 31 dicembre L'inviata #GR1 Simon - facebook.com facebook
L’inchiesta sulla strage di #CransMontana. Dopo gli arresti dei coniugi Moretti, parla la vicesindaca: “Chiedo perdono per i mancati controlli ma non ci dimettiamo”, dice in una intervista alla tv svizzera. #Tg1 Leonardo Zellino x.com
