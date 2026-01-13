L' impronta e la svolta sul delitto Mattarella slitta la conclusione degli accertamenti tecnici

A causa di difficoltà tecniche, i periti incaricati hanno richiesto una proroga di due mesi per completare gli accertamenti sull'impronta rinvenuta 46 anni fa sulla Fiat 127 coinvolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione e fratello dell’attuale presidente. La conclusione delle indagini è così slittata, in attesa di risultati che potrebbero chiarire aspetti ancora irrisolti del caso.

Per delle difficoltà tecniche, i periti nominati dal gip hanno chiesto una proroga di due mesi per consegnare l'esito degli accertamenti sull'impronta ritrovata 46 anni fa sulla Fiat 127 usata dai killer di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione e fratello dell'attuale presidente della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Da Contrada a Piritore, la svolta nel delitto di Piersanti Mattarella Leggi anche: Svolta nel delitto Mattarella. Orlando: non fu solo mafia. “Arriveranno altre verità” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Piersanti Mattarella, 46 anni dopo: impronta fragile, il guanto scomparso e i depistaggi che riaprono il caso - Omicidio eccellente: dopo anni di silenzi nuove indagini puntano su due boss, l'analisi di una minuscola impronta e l'arresto del prefetto rimettono tutto in discussione ... lasicilia.it

Piersanti Mattarella ucciso dalla mafia 46 anni fa: perché il 2026 sarà l’anno della svolta nelle indagini - Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, è stato assassinato il 6 gennaio del 1980 da Cosa Nostra ... fanpage.it

Piersanti Mattarella, 46 anni dopo: delitto senza verità tra depistaggi e nuove indagini - Sono passati 46 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 davanti alla sua abitazione di via Libertà, a Palermo. tp24.it

dobbiamo aspettarci una svolta clamorosa in questo caso Oppure finirà tutto senza che le cose cambino Che idea vi siete fatti di questa vicenda E' davvero possibile che ci fosse un'altra impronta o anche un'altra persona sulla scena - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.