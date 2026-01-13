Il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze è stato nuovamente interessato da un episodio di intrusione da parte di un senzatetto, con danni alle strutture e alle tubature. La situazione, che si ripete, evidenzia le difficoltà di garantire la sicurezza e il rispetto degli spazi scolastici, sottolineando la necessità di interventi mirati per prevenire simili episodi in futuro.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Una scuola ostaggio di un senzatetto. Non c’è pace per il liceo scientifico Leonardo Da Vinci. Anche stanotte un senza fissa dimora, tra l’altro molto conosciuto nel quartiere e più volte segnalato, si è introdotto nell’istituto. Stavolta, al contrario di altre, non è riuscito ad entrare nell’edificio, ma si è sistemato nella zona cantiere (a scuola ci sono infatti lavori legati all’anti-sismica) ed ha per l’ennesima volta appiccato il fuoco. “ Ha incendiato un bagno chimico, Sebach, per la terza volta - scuote la testa la dirigente, Annalisa Savino -. Non è possibile andare avanti così. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liceo Da Vinci, ennesima intrusione a scuola di un senzatetto. “Ancora fuoco e danni alle tubature”

