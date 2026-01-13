Liceali al Polo Nord a San Giovanni Valdarno si studia col piumino | In classe come sugli sci ma senza skilift

Al liceo di San Giovanni Valdarno, gli studenti affrontano le lezioni vestiti come in una spedizione al Polo Nord, con piumini e abbigliamento pesante. Un modo insolito per adattare l’ambiente scolastico alle basse temperature, creando un’atmosfera inusuale e funzionale. Questa scelta evidenzia un approccio pratico e originale, senza enfasi o sensazionalismi, puntando a descrivere semplicemente un’esperienza scolastica diversa dal solito.

Altro che scuola all'avanguardia: qui non si studia, si sopravvive. Al liceo di San Giovanni Valdarno le lezioni vanno avanti in assetto da spedizione polare, con studenti imbacuccati come comparse di Frozen, ma senza canzoncine né lieto fine. Da quasi due mesi la 2H segue filosofia, matematica e latino col piumino addosso, come se l'aula fosse stata spostata nottetempo sul Monte Bianco. Il riscaldamento? Dato per disperso dal 15 novembre 2025. Forse è emigrato ai tropici, forse aspetta un permesso scritto in triplice copia. Fatto sta che in classe la temperatura è più adatta alla conservazione dei surgelati che all'istruzione pubblica.

