L’Ice e la promozione della moda | Più incontri clienti-produttori

L’Ice promuove iniziative per rafforzare i rapporti tra clienti e produttori della moda, valorizzando occasioni come Pitti Uomo. La manifestazione, in corso alla Fortezza da Basso fino al 16 gennaio, vede la partecipazione di 750 marchi, di cui il 47% stranieri. L’obiettivo è facilitare incontri e collaborazioni, sostenendo la crescita del settore moda e rafforzando la presenza internazionale delle aziende italiane.

Favorire ancora di più l'incontro di clienti e produttori valorizzando occasioni come Pitti Uomo, che si apre oggi (fino al 16 gennaio) alla Fortezza da Basso con 750 marchi (stranieri per il 47%). E' uno degli obiettivi 2026 dell'Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane che punta a raffozare la presenza di compratori internazionali già alla kermesse fiorentina, insieme ai ministeri degli Affari esteri e del Made in Italy. Non a caso alla cerimonia di inaugurazione oggi è atteso proprio il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso.

