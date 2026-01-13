Libertino e per niente nostalgico | questo taglio capelli dominerà il 2026

Il taglio capelli Libertino, caratterizzato da uno stile audace e fuori dagli schemi, si prevede sarà molto diffuso nel 2026. Questa tendenza, che si distingue per la sua originalità e senza nostalgia, potrebbe rappresentare un cambio di passo nelle scelte estetiche di molti. Resta da vedere se questa moda conquisterà definitivamente il pubblico o rimarrà un fenomeno passeggero.

Che sia già sulla testa di tutte o che lo sia a breve termine, forse, non è proprio una buona notizia. Per chi cerca sempre di distinguersi dalla folla. Ma la buona notizia è insita nel taglio capelli donna 2026 che presto vedrete ovunque. Si tratta della sua versatilità che permette ogni strategia di personalizzazione. Cambiando sempre sulla testa di chi lo porta, restando sempre fedele a se stesso. Per portarlo, così carico e iconico, con le sue ciocche scalate volte a incorniciare il volto – la sua più grande abilità – con una fondamentale frangia, occorre carattere. Quello che ogni star che lo indossa emana, quando scende in passerella.

