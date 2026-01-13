L' hanno rubata L' attacco di CR7 a Simone Inzaghi | ecco cosa ha fatto

Cristiano Ronaldo ha rivolto dure parole a Simone Inzaghi, evidenziando un episodio recente che ha suscitato attenzione. Il confronto tra i due, in un contesto di alta competizione, mette in luce le dinamiche e le tensioni tipiche del calcio di alto livello. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell'incidente e le reazioni che ne sono scaturite, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

Cristiano Ronaldo non ama mai perdere. Questo "piccolo-grande" difetto il fuoriclasse non l'ha ancora perso, anche ora che gioca in Arabia Saudita con la maglia dell' Al-Nassr. Basti pensare alla reazione avuta dopo la sconfitta nella sfida d'alta classifica persa 3-1 contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che vola così a +7 proprio sulla squadra di CR7. Un serata da incubo per l'ex Juventus. Dopo il gol del momentaneo vantaggio, la partita gli è sfuggita di mano tra polemiche arbitrali (espulsione del portiere Al Aquidi e due rigori contro) e nervosismo, culminato in un finale incandescente che rischia di costare caro anche al suo allenatore, Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo mima il gesto del "furto" dopo la sostituzione e scatena polemiche nei minuti finali del match che l'Al Nassr ha perso contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi

