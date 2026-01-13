L’ex concorrente di MasterChef Niccolò Califano | La mia fidanzata iraniana è viva ma ho paura
Niccolò Califano, ex concorrente di MasterChef, è riuscito a mettersi in contatto con la sua fidanzata iraniana. In un video pubblicato sui social, infatti, il medico e content creator aveva rivelato di aver perso i contatti con la sua compagna in seguito al blocco di internet imposto dal regime degli Ayatollah per via delle proteste che da giorni stanno andando in scena a Tehran e nelle principali città iraniane. Ora, in un’intervista a Leggo, Califano rivela di essere riuscito a sentire la ragazza anche se non nasconde la sua paura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niccolò Califano (@niccolomasterchef13) “L’ho sentita oggi (13 gennaio, ndr), dopo 4 giorni di silenzio. 🔗 Leggi su Tpi.it
“Non la sento da quattro giorni perché è stata bloccata la connessione a internet. Ho paura di vedere il suo volto tra le vittime”. Nicolò Califano, ex concorrente di Masterchef 13, è preoccupato per la sua fidanzata iraniana, cosa ha raccontato - facebook.com facebook
