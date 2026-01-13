L’ex concorrente di MasterChef Niccolò Califano | La mia fidanzata iraniana è viva ma ho paura

Niccolò Califano, ex concorrente di MasterChef, ha confermato di aver ripreso contatto con la sua fidanzata iraniana, nonostante le difficoltà legate alla situazione nel suo paese. Califano ha dichiarato di essere sollevato nel sapere che lei è viva, ma ha anche espresso le sue preoccupazioni per la sua sicurezza. La vicenda evidenzia le sfide di mantenere i contatti con i propri cari in contesti di crisi.

