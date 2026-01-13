Letture al Museo | storie di amicizia e di animali

Continuano le iniziative di Letture al Museo, un ciclo di attività rivolto ai bambini organizzato dal Sistema Museale di Ateneo. Le domeniche e altre giornate dedicate offrono occasioni di scoperta e apprendimento attraverso storie di amicizia e animali, in un contesto educativo e coinvolgente. Un’opportunità per imparare divertendosi, esplorando le collezioni storiche, artistiche, scientifiche e naturalistiche dei musei del territorio.

