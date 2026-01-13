Lettori - Areti inquina via Norcia

A pochi mesi dal recente guasto idrico di Acea in via Norcia, che ha causato una lunga perdita, Areti ha installato da una settimana un generatore di emergenza nel cortile della scuola Rodari, al civico 19. La presenza dell’impianto, rumorosa, suscita preoccupazioni tra residenti e genitori, in un contesto già segnato da disagi precedenti legati ai servizi pubblici nella zona.

