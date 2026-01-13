Letizia Ciampi morta in vacanza a Fuerteventura dopo 2 dimissioni l’autopsia | Patologia non conosciuta

Letizia Ciampi è deceduta durante una vacanza a Fuerteventura, secondo l’autopsia condotta in Spagna. La causa della morte è una cardiomiopatia dilatativa, una patologia grave e complessa da diagnosticare senza approfondimenti specifici. La notizia emerge dopo le sue recenti dimissioni, senza che fosse nota la presenza di questa condizione. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli medici accurati e tempestivi.

Secondo l'autopsia condotta in Spagna, Letizia Ciampi è morta durante le vacanze a Fuerteventura per una cardiomiopatia dilatativa, una patologia grave e difficilmente diagnosticabile senza esami approfonditi.

