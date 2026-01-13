L’Etiopia vuole cambiare il suo futuro con la riforestazione

L’Etiopia, tra le nazioni africane più colpite dal cambiamento climatico, sta adottando iniziative di riforestazione per affrontare le sfide ambientali. La deforestazione, l’erosione del suolo e la scarsità di risorse idriche hanno influenzato l’agricoltura e la biodiversità. Questi interventi mirano a migliorare la sostenibilità ambientale e a favorire un futuro più stabile per le comunità locali.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.