L’Etiopia vuole cambiare il suo futuro con la riforestazione
L’Etiopia, tra le nazioni africane più colpite dal cambiamento climatico, sta adottando iniziative di riforestazione per affrontare le sfide ambientali. La deforestazione, l’erosione del suolo e la scarsità di risorse idriche hanno influenzato l’agricoltura e la biodiversità. Questi interventi mirano a migliorare la sostenibilità ambientale e a favorire un futuro più stabile per le comunità locali.
L'Etiopia è uno dei paesi africani più esposti agli effetti del cambiamento climatico. Erosione del suolo, deforestazione, perdita di biodiversità e piogge sempre più irregolari hanno compromesso per decenni la capacità dei territori di sostenere agricoltura, pascoli e risorse idriche.
