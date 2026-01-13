L’esploratore lecchese che si batte per gli Inuit | Ascoltate la loro voce

L’esploratore lecchese si impegna a sostenere la causa degli Inuit, evidenziando l’importanza di ascoltare le loro esigenze e diritti. In un contesto internazionale complesso, tra rivendicazioni di danesi, interessi americani e minacce militari inglesi, il suo ruolo diventa fondamentale nel far emergere la voce di una comunità spesso dimenticata. Un esempio di impegno civile volto a promuovere rispetto e tutela delle popolazioni indigene.

Da una parte i danesi che ne rivendicano l'appartenenza, dall'altra il presidente degli Stati Uniti che la vuole a tutti i costi, e ora gli inglesi pronti a mandare i soldati per difenderla. In mezzo gli inuit, che in Groenlandia abitano da sempre, ma a cui nessuno chiede e di cui nessuno parla. A provare a dar loro voce c'è Giorgio Meroni, esploratore di 47 anni di Oggiono, da poco rientrato da una spedizione di ricerca scientifica proprio in Groenlandia, dove ha raccolto testimonianze dirette dagli abitanti di una terra straordinaria. "L'isola è tornata al centro dell'attenzione internazionale, spesso trattata come un territorio da contendere più che come una comunità con una propria identità – spiega – Le pressioni interne, politiche, economiche e strategiche, si intrecciano con un passato coloniale ancora aperto, che molti groenlandesi sentono come una ferita non del tutto rimarginata.

