Lesignana il ripristino delle Poste in partenza a metà gennaio

A metà gennaio prenderanno il via i lavori di ripristino dell’ufficio postale di Villanova-San Pancrazio, in via Bartoli 3, temporaneamente chiuso a seguito di un evento criminoso. Il termine dei lavori è stimato per la fine di febbraio e nelle settimane successive sarà installato il nuovo Atm. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ufficio postale di Lesignana : Partono i lavori di ripristino. Ed entro marzo sarà riaperto.

