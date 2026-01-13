L'uso dell'esercito nelle aree urbane e nelle stazioni rappresenta una questione di sicurezza pubblica. In risposta alle recenti ondate di aggressioni e criminalità, si discute della possibilità di impiegare le forze armate per tutelare i cittadini e garantire l'ordine pubblico. Questa misura, se adottata, dovrebbe essere valutata attentamente per mantenere equilibrio tra sicurezza e rispetto delle libertà civili.

Caro direttore Feltri, di fronte alle continue aggressioni, rapine e violenze nelle stazioni e nelle grandi città, si torna a parlare della possibilità di schierare l'esercito nei punti sensibili. Alcuni lo ritengono eccessivo, altri necessario. Lei cosa ne pensa? È giusto impiegare i militari per garantire sicurezza ai cittadini? Giuseppe Rispoli Caro Giuseppe, io penso che siamo arrivati a un punto in cui non si può più far finta di niente. E lo dico senza enfasi, senza teatralità, senza allarmismi: la situazione della sicurezza nelle nostre città è fuori controllo poiché per decenni abbiamo continuato ad immagazzinare clandestini senza valutare le ripercussioni che tali politiche di accoglienza sfrenata avrebbero avuto su sicurezza e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'esercito è lo Stato in difesa dei cittadini

Leggi anche: Protezione civile, la Rsu proclama lo stato di agitazione: "A rischio la sicurezza dei cittadini"

Leggi anche: Separazione carriere, Donzelli (FdI): "Una riforma a difesa dei magistrati e dei cittadini"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'esercito è lo Stato in difesa dei cittadini - Qui non si tratta di sostituire le forze dell’ordine, ma di rafforzarle. ilgiornale.it