L’esercito del Myanmar va alla sbarra per genocidio E intanto bombarda

Il Myanmar si trova di fronte a un procedimento giudiziario internazionale per accuse di genocidio, mentre nel contempo continua le operazioni militari sul territorio. La situazione evidenzia le difficili dinamiche tra azioni di repressione e responsabilità legali, sollevando questioni sulla compatibilità tra impegno legale e interventi militari in un contesto di crisi umanitaria.

Il Myanmar come Israele può presentarsi tranquillamente in un tribunale continuando a bombardare la sua gente. È successo anche ieri mentre si apriva la seconda udienza che all’Aia vede imputata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

