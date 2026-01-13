Leroy Merlin conferma Elemaca per la strategia digitale 2026

Leroy Merlin ha ufficialmente confermato Elemaca come partner strategico per la sua presenza digitale nel 2026. L’agenzia, specializzata in marketing digitale e gestione della visibilità online, continuerà a supportare l’azienda nello sviluppo e nell’implementazione delle strategie offsite. Questa collaborazione rafforza l’impegno di Leroy Merlin nel migliorare la propria presenza digitale, mantenendo un approccio professionale e mirato alle esigenze del mercato.

Leroy Merlin rinnova la collaborazione con Elemaca, agenzia di consulenza specializzata nel marketing digitale e nella gestione della visibilità online, affidandole anche la gestione della strategia offsite per l'anno 2026. Si consolida così una partnership pluriennale finalizzata a potenziare l'autorevolezza e la visibilità del brand all'interno dei motori di ricerca. La riconferma rappresenta il risultato di un rapporto professionale attivo già da tempo. Per l'agenzia, essere scelta nuovamente da una realtà internazionale della caratura di Leroy Merlin costituisce un grande onore e un riconoscimento del valore strategico apportato negli anni precedenti, come spiega Carlo De Giorgio, founder di Elemaca: "Essere riconfermati da un partner come Leroy Merlin per il 2026 è per noi motivo di immenso orgoglio.

