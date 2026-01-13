L’élite chavista in Spagna e la proiezione esterna del regime del Venezuela

L’élite chavista in Spagna rappresenta una proiezione esterna del regime venezuelano, frutto di una strategia consolidata. Questa presenza si sviluppa attraverso incarichi diplomatici, legami familiari e una partecipazione politica attiva, evidenziando come il regime cerca di mantenere e rafforzare la propria influenza oltre i confini nazionali. Un’analisi di questa dinamica permette di comprendere meglio le strategie di proiezione del potere venezuelano all’estero.

La presenza dell’élite chavista in Spagna non è il frutto di percorsi individuali scollegati, ma il risultato di una strategia precisa di proiezione esterna del potere venezuelano, costruita nel tempo attraverso incarichi diplomatici, legami familiari diretti e una presenza politica attiva sul territorio. Una figura centrale di questo sistema è Glenna del Valle Cabello Rondón, sorella di Diosdado Cabello, uno degli uomini più potenti del chavismo sin dall’epoca di Hugo Chávez. Diosdado Cabello è stato presidente dell’Assemblea Nazionale, numero due del regime per anni e oggi uno dei principali custodi dell’apparato di sicurezza e repressione venezuelano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

