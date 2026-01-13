La recente decisione del Gip di Imperia di qualificare come tentato omicidio un episodio di violenza domestica ha sollevato numerose proteste da parte delle associazioni contro la violenza sulle donne. La sentenza ha riacceso il dibattito sul trattamento dei casi di violenza di genere e sulla percezione della responsabilità delle vittime, evidenziando quanto sia ancora difficile affrontare temi come il femminicidio e il delitto d’onore nel nostro sistema giudiziario.

Ha suscitato lo sdegno delle associazioni impegnate contro la violenza sulle donne la decisione del Gip di Imperia di derubricare a tentato omicidio l’accusa di tentato femminicidio nei confronti di un uomo che, a Ventimiglia, ha aggredito a colpi di forbice e coltello la moglie, poi precipitata dal balcone per sfuggire alla sua furia. Secondo quanto riportato da La Stampa, che dà conto della vicenda, nell’ordinanza del giudice si legge che «l’indagato ha riferito agli operatori della polizia giudiziaria di aver aggredito la moglie poiché aveva scoperto che quest’ultima si prostituiva. Al momento non risulta in alcun modo che la lite da cui è scaturita l’aggressione fosse determinata dall’odio discriminatorio nei confronti della moglie o da un’ossessiva volontà di controllo o dominio». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Lei si prostituiva, non è femminicidio»: la decisione del Gip indigna le associazioni contro la violenza. «Torna il delitto d’onore»

Leggi anche: Si lanciò dal balcone per sfuggire alle violenze del marito, il gip: “Lei si prostituiva, non è tentato femminicidio”

Leggi anche: Il Gip: "La moglie si prostituiva, non c'è tentato femminicidio". Colpita a forbiciate, la donna si gettò da balcone a Imperia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ha tentato di far del male alla moglie perché si prostituiva: il giudice declassa l’accusa da femminicidio a tentato omicidi* - Un uomo di 65 anni ha tentato di far del male alla moglie dopo aver scoperto che si prostituiva; il giudice di Imperia ha deciso di non applicare l’aggravante del femminicidio, valutando che l’episodi ... news.fidelityhouse.eu