Lecce-Inter Di Francesco | Energia sulle fasce per fermarli

In vista della partita tra Lecce e Inter, Eusebio Di Francesco sottolinea l'importanza di mantenere alta l’attenzione sulle fasce per contenere le offensive dei nerazzurri. Il tecnico del Lecce invita alla massima attenzione sugli esterni e a un approccio aggressivo ma controllato, con l’obiettivo di limitare le potenzialità della capolista. Una strategia chiara e mirata per cercare di ottenere un risultato positivo contro una squadra forte.

Vigilia di Lecce – Inter e messaggio chiaro dalla panchina salentina. Eusebio Di Francesco indica la strada per provare a fermare la capolista: attenzione massima sugli esterni e aggressività controllata. «L’Inter è forte in tutti i reparti, soprattutto sugli esterni e con i braccetti. Se ci difendiamo, dobbiamo farlo bene», ha spiegato il tecnico. Il piano è ripartire da quanto preparato contro il Parma: «Dare più energia sulle fasce. Per 60 minuti eravamo stati superiori, ora dobbiamo ripartire da lì». L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

