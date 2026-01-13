Lebanon charges ex-central bank governor Salameh over alleged $44.8 million embezzlement

Le autorità libanesi hanno formalmente accusato Riad Salameh, ex-governatore della Banca centrale, e due avvocati di aver sottratto circa 44,8 milioni di dollari. L’indagine riguarda presunte operazioni di appropriazione indebita e gestione irregolare di fondi pubblici. Questa vicenda evidenzia le problematiche di trasparenza e responsabilità all’interno del sistema finanziario libanese.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.