LEAF terza generazione | il WWCOTY la incorona Migliore Auto Compatta al Mondo

La nuova Nissan LEAF conquista il titolo di “Migliore Auto Compatta al Mondo” assegnato dal Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), l’unico riconoscimento automobilistico internazionale composto esclusivamente da giornaliste del settore. Il premio è attribuito ai modelli che si distinguono nelle aree più rilevanti per i clienti: sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale. La giuria è formata da 84 giornaliste automotive provenienti da 54 Paesi e non seleziona un’auto “da donna”, ma valuta secondo criteri universali validi per tutti gli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

