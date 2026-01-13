LEAF terza generazione | il WWCOTY la incorona Migliore Auto Compatta al Mondo
La Nissan LEAF di terza generazione ha ricevuto il riconoscimento di “Migliore Auto Compatta al Mondo” dal Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). Questo premio, assegnato da un panel di giornaliste specializzate, sottolinea l’impegno della vettura nel settore delle auto compatte elettriche, evidenziandone qualità e innovazioni. La LEAF si conferma così come una delle scelte più apprezzate nel panorama automobilistico internazionale.
La nuova Nissan LEAF conquista il titolo di “Migliore Auto Compatta al Mondo” assegnato dal Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), l’unico riconoscimento automobilistico internazionale composto esclusivamente da giornaliste del settore. Il premio è attribuito ai modelli che si distinguono nelle aree più rilevanti per i clienti: sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale. La giuria è formata da 84 giornaliste automotive provenienti da 54 Paesi e non seleziona un’auto “da donna”, ma valuta secondo criteri universali validi per tutti gli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
