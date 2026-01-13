Le vittime possono subire disparità di trattamento il giurista sul rischio della duplicazione dei processi sulla strage di Crans Montana

Il caso della strage di Crans-Montana evidenzia il rischio di disparità di trattamento per le vittime, dato che più paesi – Svizzera, Italia, Belgio e Francia – conducono indagini parallele. Questa situazione può portare a duplicazioni e sovrapposizioni nei processi, sollevando questioni sulla coerenza delle procedure giudiziarie e sui diritti delle vittime coinvolte. Un quadro complesso che richiede attenzione e coordinamento tra le diverse giurisdizioni.

La tragedia di Crans-Montana apre uno scenario giudiziario complesso e inedito: più magistrature nazionali – Svizzera, Italia, Belgio e Francia – indagano contemporaneamente sullo stesso fatto, ciascuna secondo i propri criteri di competenza. Il giurista Vincenzo Militello, professore ordinario di diritto penale nell'Università di Palermo, spiega perché la moltiplicazione dei procedimenti è una conseguenza della globalizzazione, quali rischi comporta per imputati e vittime e quali strumenti di cooperazione internazionale esistono – o mancano – per evitare conflitti di giurisdizione e duplicazioni.

