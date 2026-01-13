Le verifiche dei Vigili del Fuoco dopo il sisma

Dopo le recenti scosse di terremoto nella zona di Faenza, i Vigili del Fuoco hanno effettuato verifiche sulla stabilità degli edifici. Nella provincia di Forlì-Cesena sono state completate 35 ispezioni, mentre nella provincia di Ravenna sono state svolte 10 verifiche. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza delle strutture e a valutare eventuali danni causati dal sisma.

Sono 35 le verifiche svolte dai Vigili del fuoco nella provincia di Forlì Cesena, e 10 nella provincia di Ravenna, a seguito delle due scosse di terremoto che stamattina hanno interessato la zona di Faenza. Al momento non sono segnalate criticità.

Terremoto a Ravenna, verifiche in piazza del Popolo GALLERY - Dopo le due scosse di terremoto di questa mattina i vigili del fuoco di Ravenna hanno effettuato un sopralluogo alle statue di piazza del ... corriereromagna.it

Sant’Egidio alla Vibrata, rientrano a casa le famiglie evacuate dopo l’esplosione - Dopo l’esplosione causata da una fuga di gas in via Marche, terminate le verifiche di vigili del fuoco e Italgas: riattivati i servizi, resta grave un 47enne ... lanuovariviera.it

Scosse avvertite anche nel centro di Ravenna: lesionata la statua di Sant’Apollinare

Terremoto, verifiche dei Vigili del Fuoco in corso a Ravenna in centro storico. Qualche calcinaccio caduto e controlli sulle statue - facebook.com facebook

Ex Ilva, intervento di Vigili del fuoco e forze dell'ordine: verifiche sull’agibilità delle case - Il Giunco x.com

