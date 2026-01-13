Le tendenze make-up 2026 seducono con intelligenza

Le tendenze make-up del 2026 si concentrano su un approccio più autentico e consapevole. La ricerca si orienta verso look più definiti e raffinati, privilegiando la precisione e la naturalezza rispetto all’effetto appariscente. In un’epoca in cui la bellezza si evolve verso un linguaggio più autentico, queste tendenze invitano a valorizzare l’individualità con sobrietà e attenzione ai dettagli.

Life&People.it Ogni anno la bellezza cambia pelle, ma il 2026 lo farà con un'intenzione più netta: meno ostentazione, più precisione; meno "effetto", più linguaggio. Il make-up smette di essere travestimento e torna a essere identità, come una firma personale che non deve essere necessariamente riconoscibile a distanza, ma piuttosto percepibile da vicino, nel dettaglio, nella luce, nella consistenza. È un anno che mette al centro la pelle, certo, ma non nella versione iper-lucida e filtrata che ci ha accompagnato negli ultimi tempi; piuttosto in una dimensione più sensoriale, quasi tattile, dove l'incarnato appare vivo e non perfetto, curato ma non artificialmente levigato.

