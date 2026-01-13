Le tendenze make-up 2026 seducono con intelligenza

Le tendenze make-up del 2026 si distinguono per un approccio più sobrio e mirato. Si passa da effetti vistosi a un’estetica più raffinata e naturale, con attenzione alla precisione e al significato di ogni dettaglio. In un’epoca in cui l’autenticità conta, il trucco si fa più intelligente, valorizzando la semplicità e la cura dei particolari. È un cambio di passo che riflette un nuovo modo di interpretare la bellezza.

Life&People.it Ogni anno la bellezza cambia pelle, ma il 2026 lo farà con un'intenzione più netta: meno ostentazione, più precisione; meno "effetto", più linguaggio. Il make-up torna ad essere identità, come una firma personale che non deve essere necessariamente riconoscibile a distanza, ma piuttosto percepibile da vicino, nel dettaglio, nella luce, nella consistenza. Al centro la pelle, certo, ma non nella versione iper-lucida e filtrata che abbiamo visto negli ultimi tempi; piuttosto in una dimensione più sensoriale, quasi tattile, dove l'incarnato appare vivo e non perfetto, curato ma non artificialmente levigato.

