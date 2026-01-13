Le Sughere | Pentole a doppio fondo e droni per recapitare smartphone ai detenuti in carcere | sequestrati nove dispositivi

Lo scorso 23 dicembre, nel carcere delle Sughere a Livorno, sono stati sequestrati nove smartphone destinati ai detenuti. L'intervento, condotto dalla polizia penitenziaria, ha permesso di intercettare dispositivi nascosti e di rafforzare le misure di controllo all’interno della struttura. L’operazione si inserisce in un più ampio lavoro di prevenzione e tutela della sicurezza all’interno delle carceri italiane.

