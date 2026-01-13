Le Sughere | Pentole a doppio fondo e droni per recapitare smartphone ai detenuti in carcere | sequestrati nove dispositivi
Lo scorso 23 dicembre, nel carcere delle Sughere a Livorno, sono stati sequestrati nove smartphone destinati ai detenuti. L'intervento, condotto dalla polizia penitenziaria, ha permesso di intercettare dispositivi nascosti e di rafforzare le misure di controllo all’interno della struttura. L’operazione si inserisce in un più ampio lavoro di prevenzione e tutela della sicurezza all’interno delle carceri italiane.
Nove smartphone destinati ai detenuti sono stati sequestrati lo scorso 23 dicembre dal personale della polizia penitenziaria all'interno del carcere delle Sughere, a Livorno. Un'operazione di sicurezza interna, resa nota dalla segreteria provinciale del sindacato Sinappe, che ha portato alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Avellino, blitz nel carcere: sequestrati smartphone e droga
Leggi anche: Smartphone e seghe sequestrati, agenti aggrediti: “polveriera” Sabbione, il carcere di Terni è nel caos
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.