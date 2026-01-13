Le scadenze della trasparenza e della prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche Con calendario

Le istituzioni scolastiche devono rispettare precise scadenze in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Questi adempimenti, oltre a garantire la conformità normativa, sono fondamentali per assicurare la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa. Di seguito, un calendario aggiornato con le principali scadenze da rispettare nel corso dell’anno.

