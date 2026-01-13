Le responsabilità di Nico e Renato riguardo il carattere di Gimmy in Un posto al sole

Le puntate delle feste a Upas sono le più leggere, e quindi per una volta perdoneremo questo insistere sulle sceneggiate di Bice, che ora tenta di far ubriacare l’amante per purgargli in casa alla ricerca dei suoi soldi. Il problema è Mariella, che anche nei momenti topici con Diego, finisce sempre per pensare e nominare la sua amica. E sarebbe anche simpatico se non fosse che la separazione con il marito, e l’allontanamento di lui nelle braccia di un’altra, sia stato dovuto proprio al fatto che Diego non sopportava più le continue intromissioni di Bice e Sasà nella intimità del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

