Le responsabilità di Nico e Renato riguardo il carattere di Gimmy in Un posto al sole
Le puntate delle feste a Upas sono le più leggere, e quindi per una volta perdoneremo questo insistere sulle sceneggiate di Bice, che ora tenta di far ubriacare l’amante per purgargli in casa alla ricerca dei suoi soldi. Il problema è Mariella, che anche nei momenti topici con Diego, finisce sempre per pensare e nominare la sua amica. E sarebbe anche simpatico se non fosse che la separazione con il marito, e l’allontanamento di lui nelle braccia di un’altra, sia stato dovuto proprio al fatto che Diego non sopportava più le continue intromissioni di Bice e Sasà nella intimità del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: La duplice sofferenza di Gimmy in Un posto al sole
Leggi anche: Gimmy è alle prese con i bulli in Un posto al sole
Le responsabilità di Nico e Renato riguardo il carattere di Gimmy in Un posto al sole - Al Vulcano invece Micaela fa una sceneggiata ai due, accusandoli di essere responsabili della mancata maturità del ragazzo, incapace di difendersi da solo dagli attacchi dei compagni che lo bullizzano ... ilfoglio.it
Bausch + Lomb ti aspetta il 12 gennaio dalle ore 20 e il 14 gennaio dalle ore 14 per raccontarti la rivoluzione delle nuove lenti giornaliere multifocali di Bausch+Lomb Si parlerà di innovazione e praticità di utilizzo delle nuove lenti insieme a Nico Caradonna - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.