Le proteste in Iran spiegate bene | perché la gente scende in piazza cosa combatte e cosa chiede

Le proteste in Iran, iniziatesi il 28 dicembre 2025, riflettono il desiderio di cambiamento e maggiore libertà. La popolazione manifesta contro le politiche del governo, chiedendo diritti civili, libertà di espressione e fine alla repressione. Nonostante la violenza e le restrizioni, le manifestazioni continuano, rappresentando un gesto di resistenza e speranza per un futuro diverso.

Le piazze dell’Iran non conoscono tregua. Dal 28 dicembre 2025, migliaia di persone scendono quotidianamente in strada sfidando una repressione brutale che ha già causato oltre 600 vittime e più di 10.000 arresti, secondo organizzazioni per i diritti umani. La polizia spara ad altezza d’uomo, le famiglie si mettono in fila davanti agli obitori per riconoscere i corpi dei propri cari, ma la paura sembra aver ceduto il passo a una determinazione senza precedenti. La scintilla che ha innescato questa ondata di proteste è stata il crollo del rial iraniano. A fine dicembre la moneta nazionale ha toccato il minimo storico contro il dollaro, perdendo il 56% del suo valore in appena sei mesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

