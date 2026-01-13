Le priorità di Avs a Firenze | Chiudere X di Elon Musk è troppo di parte

Avs a Firenze si concentra su un obiettivo preciso: contrastare le iniziative di Elon Musk, come X. Questa posizione, espressa dalla capogruppo Ecolò Caterina Arciprete, evidenzia una strategia volta a contestare progetti ritenuti parziali o discutibili. L’attenzione dell’amministrazione è rivolta a valutare attentamente le azioni necessarie per tutelare gli interessi cittadini, mantenendo un approccio sobrio e basato su analisi critiche e responsabili.

La priorità di Avs a Firenze? Sabotare X di Elon Musk. Non è una boutade, ma quanto invocato dalla capogruppo rossoverde in Consiglio comunale Ecolò Caterina Arciprete. Già lo scorso marzo il partito di Fratoianni e Bonelli aveva presentato una mozione per chiedere al Comune di abbandonare la comunicazione sulla piattaforma di proprietà Musk, ora il ritorno alla carica. "Liz Kendall, ministra britannica per Scienze, Innovazione e Tecnologia, ha avvertito Elon Musk che la legge del Regno Unito consente al governo di bloccare l’accesso a servizi online che non rispettano la normativa nazionale. La possibile chiusura di X nasce da uno scontro precedente: il governo di Londra aveva chiesto alla piattaforma di rimuovere una funzione collegata al chatbot Grok, che ha permesso agli utenti di ottenere immagini sessualizzate – anche di minori – a partire da foto caricate, “spogliando” digitalmente le persone ritratte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

