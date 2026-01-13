Le opzioni Usa | Trump valuta interventi militari
Secondo fonti di Axios, il regime di Trump valuta possibili interventi militari come risposta alle tensioni in corso. La Casa Bianca, invece, cerca di gestire la situazione, valutando diverse strategie per allentare la pressione o guadagnare tempo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con decisioni ancora da definire e molte incognite sul futuro delle relazioni internazionali.
Secondo Axios, il regime vorrebbe tentare di allentare le tensioni o almeno prendere tempo con la Casa Bianca, che nel frattempo valuta interventi militari. Il Pentagono avrebbe presentato al presidente Trump "una vasta gamma di opzioni", riporta il New York Times, tra cui anche quella di colpire. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: USA invitano i cittadini a lasciare immediatamente l’Iran. Trump valuta opzioni militari
Leggi anche: Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare
Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Iran, Trump valuta l'attacco. Le opzioni Usa, perché domani è il giorno chiave; Iran: Trump valuta opzioni militari e nuove sanzioni; Trump valuta le opzioni, nel mirino anche siti civili in Iran.
Iran, la Casa Bianca: «Trump valuta tutte le ipotesi, anche raid». Teheran: aperti canali di comunicazione con emissario Usa - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... ilmessaggero.it
Proteste Trump, 'l'esercito Usa valuta opzioni molto concrete per l'Iran' - Martedì il presidente Usa si riunirà alla Casa Bianca con il segretario di Stato americano Marco Rubio, ... bluewin.ch
Iran: Trump valuta opzioni militari e nuove sanzioni - Il presidente statunitense ha annunciato un decreto che prevederà un dazio del 25% nei confronti di qualsiasi Paese che intratterrà rapporti commerciali con la Repubblica Islamica ... msn.com
Donald Trump "ha dimostrato di non avere paura di utilizzare le opzioni militari, nessuno lo sa meglio dell'Iran" ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt https://shorturl.at/3uGUk - facebook.com facebook
#Iran Le proteste contro il regime. Più di 3mila morti secondo fonti di opposizione. La Casa Bianca, che invita i connazionali ad andare via, è aperta al dialogo ma valuta opzioni di attacco al regime degli Ayatollah. Trump: dazi del 25% per i Paesi che comm x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.