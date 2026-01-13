Le opzioni Usa | Trump valuta interventi militari

Secondo fonti di Axios, il regime di Trump valuta possibili interventi militari come risposta alle tensioni in corso. La Casa Bianca, invece, cerca di gestire la situazione, valutando diverse strategie per allentare la pressione o guadagnare tempo. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con decisioni ancora da definire e molte incognite sul futuro delle relazioni internazionali.

Secondo Axios, il regime vorrebbe tentare di allentare le tensioni o almeno prendere tempo con la Casa Bianca, che nel frattempo valuta interventi militari. Il Pentagono avrebbe presentato al presidente Trump "una vasta gamma di opzioni", riporta il New York Times, tra cui anche quella di colpire. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: USA invitano i cittadini a lasciare immediatamente l’Iran. Trump valuta opzioni militari

Leggi anche: Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Iran, Trump valuta l'attacco. Le opzioni Usa, perché domani è il giorno chiave; Iran: Trump valuta opzioni militari e nuove sanzioni; Trump valuta le opzioni, nel mirino anche siti civili in Iran.

Iran, la Casa Bianca: «Trump valuta tutte le ipotesi, anche raid». Teheran: aperti canali di comunicazione con emissario Usa - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... ilmessaggero.it