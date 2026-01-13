Le monarchie del Golfo contrarie all' attacco Usa
Le principali monarchie del Golfo Persico, con l'Arabia Saudita in testa, si oppongono a un possibile intervento militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Queste nazioni cercano di mantenere la stabilità regionale e di evitare escalation che possano compromettere gli interessi economici e di sicurezza nella regione. La loro posizione riflette la complessità delle relazioni geopolitiche e la volontà di evitare conflitti aperti nel contesto attuale.
Le grandi monarchie arabe del Golfo Persico, guidate dall'Arabia Saudita, sarebbero in pressing sull'amministrazione Trump contro un attacco all'Iran. Lo riferisce il Wall Street Journal. Pubblicamente gli stati del Golfo arabo sono rimasti in gran parte in silenzio mentre le proteste si sono. 🔗 Leggi su Today.it
