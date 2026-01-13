Le meraviglie del barocco in un collage

Il barocco italiano è un patrimonio artistico ricco di dettagli e suggestioni che raccontano la storia e la cultura del nostro paese. In questo collage di Anna Marta Caiulo, si possono ammirare alcune delle sue più significative espressioni, testimonianza della maestria e della bellezza che caratterizzano questo stile. Un’occasione per riscoprire le meraviglie del barocco attraverso immagini che ne catturano l’essenza e l’eleganza senza tempo.

Ci scrive Anna Marta Caiulo, augurando buon anno alla redazione: “Invio un collage di mie foto che evidenziano le meraviglie del nostro barocco”. Tanti auguri anche a te, Anna e a tutti i nostri lettori!Il collage realizzato dalla lettrice. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

