Le Katseye condividono il loro sogno di collaborare con Charli XCX, considerandola una fonte di ispirazione. Recentemente, il duo ha espresso parole di stima per l’artista in un’intervista, sottolineando l'importanza della loro collaborazione sulla traccia “Gabriela”. La loro musica riflette una forte passione e rispetto per l’innovazione nel panorama musicale contemporaneo.

Le Katseye hanno speso parole al miele per Charli XCX in una recente intervista, con la quale hanno recentemente collaborato, per la loro super hit Gabriela. Lo scorso anno, il gruppo di Los Angeles candidato ai Grammy ha pubblicato il suo EP Beautiful Chaos, che includeva il brano Gabriela, al quale ha partecipato alla stesura la star di Brat e che ha procurato alla band il più grande successo in classifica fino ad oggi. Intervistate sulle pagine di People, le componenti hanno rivelato che Charli è sicuramente un’artista con la quale vorrebbero lavorare più direttamente in futuro. In particolare con il Manon Bannerman ha affermato: Katseye: la collaborazione con Charli XCX per Gabriela. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le Katseye hanno un sogno: “Speriamo di collaborare con Charli XCX, per noi è una fonte di ispirazione”

Leggi anche: App Google diventa nuova fonte di ispirazione con le immagini

Leggi anche: La brat e il Velvet Underground. Charli Xcx duetta con Cale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le Katseye hanno un sogno: “Speriamo di collaborare con Charli XCX, per noi è una fonte di ispirazione” - L'articolo Le Katseye hanno un sogno: “Speriamo di collaborare con Charli XCX, per noi è una fonte di ispirazione” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com