Le imprenditrici tra Fvg e Austria unite da un progetto europeo

Tra Friuli-Venezia Giulia e Austria, un progetto europeo coinvolge cento imprenditrici e professioniste dell’area di confine. Femecoplus mira a creare una rete transfrontaliera di supporto economico, favorendo la collaborazione e lo sviluppo tra le donne imprenditrici delle due regioni. L’iniziativa si propone di rafforzare le relazioni e promuovere opportunità di crescita condivise, contribuendo alla crescita economica della zona.

Cento, tra imprenditrici e libere professioniste dell’area di confine tra Friuli-Venezia Giulia e Carinzia, saranno coinvolte in Femecoplus (Female Economic Community: a powerful labour understanding support in the Alps), progetto europeo che mira a rafforzare e ampliare una rete transfrontaliera. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Progetto europeo Padrion, anche Piacenza tra le realtà partner al meeting internazionale in Grecia Leggi anche: Favara e Saarlouis unite da un ponte culturale: firmato il gemellaggio tra le due città La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le imprenditrici tra Fvg e Austria unite da un progetto europeo; Cala la disoccupazione e si riduce il gender gap: “Sotto il 10% per la prima volta”. Nasce FemECoPLUS, rete transfrontaliera di 100 imprenditrici tra Fvg e Carinzia - Parte FemECoPLUS, progetto europeo che coinvolgerà 100 imprenditrici e libere professioniste delle aree montane del Friuli Venezia Giulia e della Carinzia per costruire una rete stabile di cooperazion ... ansa.it

