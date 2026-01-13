Le figure leggere dell’Angelico e il nostro mondo che è una sequenza di Pietà
Le figure leggere dell’Angelico si inseriscono in un dialogo silenzioso con il nostro mondo, che si manifesta attraverso una sequenza di Pietà. In un tempo in cui si supera frequentemente ogni limite di decenza e buon senso, è importante riflettere sulle immagini come strumenti di comprensione e memoria, senza inutili enfasi, per mantenere una prospettiva chiara e sobria sulla realtà che ci circonda.
Forse, quando è troppo, non bisogna più parlarne. Ogni giorno viene superata una soglia di infamia e di imbecillità, e certi di questi giorni più volte. L’Iran di mullah, ayatollah e pasdaran, dopo 46 anni, sembrava metterci al riparo: non si può che stare dalla parte di donne, vite e libertà. Macché. D’un tratto, usciti da chissà dove, proclamano che a loro non la si dà a bere. Loro sanno che le iraniane e gli iraniani muoiono a centinaia, a migliaia, da burattini del Mossad, di Netanyahu, di Trump, del signor Pahlavi. Spogliate della loro vita, non sono nemmeno padrone della loro morte. Parlerò d’altro, ancora una chiosa all’ Angelico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Lutto nel mondo della tv: è stata una star che ha cambiato il nostro punto di vista sul mondo
Leggi anche: Roma, Mirante: “Gasperini un rivoluzionario, è il migliore al mondo a leggere le gare”
Le figure leggere dell'Angelico e il nostro mondo, che è una sequenza di Pietà - E poi c'è il pittore silenzioso, le cui immagini sono leggère dalla testa ai piedi ... ilfoglio.it
Giudicano sfogliando il libro, e per guardare le figure, dimenticano di leggere la trama. Buongiorno mondo #CondominioDiScrivoArte x.com
La ditta STEM, con sede a Medesano, è alla ricerca di varie figure professionali; per leggere quali e di quali requisiti occorrono, consulta la locandina, oppure visita il nostro sito www.informagiovanitaroceno.it #igtaroceno #lavoro #work #findajob #stem #med - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.