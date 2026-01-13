Le figure leggere dell’Angelico e il nostro mondo che è una sequenza di Pietà

Le figure leggere dell’Angelico si inseriscono in un dialogo silenzioso con il nostro mondo, che si manifesta attraverso una sequenza di Pietà. In un tempo in cui si supera frequentemente ogni limite di decenza e buon senso, è importante riflettere sulle immagini come strumenti di comprensione e memoria, senza inutili enfasi, per mantenere una prospettiva chiara e sobria sulla realtà che ci circonda.

Forse, quando è troppo, non bisogna più parlarne. Ogni giorno viene superata una soglia di infamia e di imbecillità, e certi di questi giorni più volte. L’Iran di mullah, ayatollah e pasdaran, dopo 46 anni, sembrava metterci al riparo: non si può che stare dalla parte di donne, vite e libertà. Macché. D’un tratto, usciti da chissà dove, proclamano che a loro non la si dà a bere. Loro sanno che le iraniane e gli iraniani muoiono a centinaia, a migliaia, da burattini del Mossad, di Netanyahu, di Trump, del signor Pahlavi. Spogliate della loro vita, non sono nemmeno padrone della loro morte. Parlerò d’altro, ancora una chiosa all’ Angelico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

