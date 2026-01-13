Le donne Fdi | Siamo tutte iraniane Solidarietà delle politiche lombarde

Le donne di Fratelli d’Italia hanno espresso solidarietà al popolo iraniano, chiedendo azioni concrete e una chiara informativa dal governo. Ieri, i rappresentanti politici lombardi, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno richiesto un incontro con il ministro degli Esteri per approfondire la situazione in Iran. In risposta, alcune donne hanno organizzato un sit in a piazza San Carlo, sostenendo con forza la necessità di solidarietà e attenzione internazionale.

Fatti e non parole. Lo chiedono a gran voce le politiche lombarde di Fratelli d'Italia. Ieri - giornata in cui i loro capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno chiesto una informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani, perché oltre ad esprimere una solidarietà vera verso il popolo iraniano, il partito vuole anche comprendere a fondo la gravità di quel sta succedendo veramente in quel Paese -, su input della deputata Grazia Di Maggio queste donne hanno organizzato un sit nella centralissima piazza San Carlo a cui hanno partecipato molti esuli iraniani al grido di «Torni lo scià».

