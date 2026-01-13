le cose non dette il brano di mahmood per il nuovo film di gabriele muccino

MILANO – “Le cose non dette” è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, ed è un vero e proprio singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio (per IslandUniversal Music), accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell’atmosfera emotiva che pervade l’opera. È la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo. Diretto da Gabriele Muccino, “Le cose non dette” è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

