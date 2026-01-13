Le Constellation la porta di sicurezza bloccata con un tavolino | il video che smentisce Moretti Un sopravvissuto | Era l' orrore 200 persone cercavano la fuga

Un video di sicurezza smentisce le dichiarazioni di Moretti riguardo all'incendio al Le Constellation di Crans-Montana, dove 40 persone hanno perso la vita. Le immagini mostrano il corridoio del locale, evidenziando la porta di sicurezza bloccata con un tavolino e il tentativo di fuga di circa 200 persone. Un sopravvissuto racconta l’orrore vissuto, confermando la gravità della situazione e le difficoltà di evacuazione quella notte.

Inquadra il corridoio in fondo al salone del Le Constellation il frame delle telecamere di sicurezza del locale di Crans-Montana nel cui rogo quaranta persone sono morte la notte di capodanno.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Le Constellation, la porta di sicurezza bloccata con un tavolino: il video che smentisce Moretti. Un sopravvissuto: «Era l'orrore, 200 persone cercavano la fuga» Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation" Leggi anche: ‘Ho provato a rianimarla’: Jacques Moretti ricostruisce il rogo del Constellation, l’ammissione sulla porta bloccata La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Porta bloccata, lavori al risparmio, zero estintori: Le Constellation trasformata in una trappola; Crans-Montana, Jacques Moretti ammette: La porta di sicurezza era chiusa da dentro; Crans Montana, le ammissioni di Moretti: La porta al piano interrato era bloccata, l'ho sfondata io; Constellation, il proprietario conferma: la porta di servizio al piano terra era chiusa a chiave. Le Constellation, la porta di sicurezza bloccata con un tavolino: il video che smentisce Moretti. Un sopravvissuto: «Era l'orrore, 200 persone cercavano la fuga» - Inquadra il corridoio in fondo al salone del Le Constellation il frame delle telecamere di sicurezza del locale di Crans- leggo.it

Le foto dentro il Constellation di Crans-Montana la sera della strage di Capodanno: i candelotti, la porta bloccata, il dj, la disposizione dei tavoli - Le immagini, i frame e i disegni dal fascicolo dell'udienza di convalida dell'arresto di Jacques Moretti. corriere.it

Le immagini dell'uscita di sicurezza del Constellation bloccata la notte della strage: il video inedito del Tg3 - Nuove immagini, inedite, girate all'interno del Costellation la notte della strage sono state mostrate dal Tg3. msn.com

Le Constellation, le immagini della porta di sicurezza bloccata: “Nel video spunta un mobiletto” x.com

la Repubblica. . “C’erano molte persone che cercavano di uscire dalla piccola porta d’ingresso... Non sono sicura che ci fosse un’uscita di emergenza nel seminterrato”, racconta alla polizia una ragazza di 16 anni che a Capodanno era al Le Constellation. Le - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.