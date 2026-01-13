Le Constellation la porta di sicurezza bloccata con un tavolino | il video che smentisce Moretti Un sopravvissuto | Era l' orrore 200 persone cercavano la fuga

Un video di sicurezza smentisce le dichiarazioni di Moretti riguardo all'incendio al Le Constellation di Crans-Montana, dove 40 persone hanno perso la vita. Le immagini mostrano il corridoio del locale, evidenziando la porta di sicurezza bloccata con un tavolino e il tentativo di fuga di circa 200 persone. Un sopravvissuto racconta l’orrore vissuto, confermando la gravità della situazione e le difficoltà di evacuazione quella notte.

Inquadra il corridoio in fondo al salone del Le Constellation il frame delle telecamere di sicurezza del locale di Crans-Montana nel cui rogo quaranta persone sono morte la notte di capodanno.. 🔗 Leggi su Leggo.it

