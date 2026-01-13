Le azioni di Nintendo sono crollate del 33% negli ultimi cinque mesi il prezzo di Switch 2 verrà aumentato?

Negli ultimi cinque mesi, le azioni di Nintendo sono diminuite di circa il 33%, segnando un calo consistente. Questa situazione solleva domande sul futuro dell’azienda, incluso un possibile aumento del prezzo di Switch 2. Analizziamo le cause di questa discesa e le prospettive di mercato per comprendere meglio le implicazioni per gli utenti e gli investitori.

Negli ultimi cinque mesi il titolo Nintendo ha registrato un calo significativo in borsa, perdendo circa il 33% del proprio valore. Dopo aver toccato il massimo storico di 14.795 yen lo scorso agosto, le azioni hanno chiuso recentemente a 9.950 yen, un andamento che sorprende, soprattutto considerando l'ottimo riscontro iniziale ottenuto da Nintendo Switch 2 sul mercato. Alla base della flessione ci sarebbe proprio la nuova console ibrida. Secondo diversi osservatori, gli investitori temono un possibile aumento di prezzo legato ai rincari delle memorie, una componente chiave per l'hardware. A rafforzare queste preoccupazioni ha contribuito la posizione prudente del presidente Shuntaro Furukawa, che non ha né confermato né smentito l'ipotesi di un adeguamento dei prezzi, lasciando spazio all'incertezza.

