La Lazio potrebbe apportare modifiche alla formazione esterna, con Matteo Cancellieri nel mirino del Brentford. La società inglese valuta un’offerta di circa 15 milioni di euro per il giovane attaccante, mentre in Italia si delineano i possibili sviluppi di un possibile trasferimento. Restano da definire i dettagli di una trattativa che potrebbe portare a un nuovo assetto nel reparto offensivo della squadra biancoceleste.

Movimenti in corso sulle corsie offensive della Lazio. A Formello prende forma un possibile restyling: Matteo Cancellieri è finito nel mirino del Brentford, pronto a valutare un’operazione attorno ai 15 milioni di euro. Un’uscita che, se confermata, aprirebbe subito alla reinvestimento su un nuovo esterno. Il profilo seguito con maggiore attenzione è Patrick Wimmer, ala destra del Wolfsburg. Il giocatore ha mercato e il club tedesco non apre a formule temporanee: la richiesta è di almeno 15 milioni, con spinta parallela verso il rinnovo (contratto in scadenza nel 2027). Nelle ultime ore ci sono stati confronti diretti tra entourage e società per chiarire il futuro dell’austriaco. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Lazio, possibile restyling sugli esterni: Cancellieri può partire

