La Lazio potrebbe affrontare un cambiamento in vista, con Matteo Cancellieri nel mirino del Brentford. La società inglese valuta un’offerta di circa 15 milioni di euro per il giovane attaccante, mentre si studiano eventuali sviluppi sul mercato. Restano da definire le strategie della squadra biancoceleste, che potrebbe decidere di lasciar partire il calciatore in vista di un nuovo progetto.

Movimenti in corso sulle corsie offensive della Lazio. A Formello prende forma un possibile restyling: Matteo Cancellieri è finito nel mirino del Brentford, pronto a valutare un’operazione attorno ai 15 milioni di euro. Un’uscita che, se confermata, aprirebbe subito alla reinvestimento su un nuovo esterno. Il profilo seguito con maggiore attenzione è Patrick Wimmer, ala destra del Wolfsburg. Il giocatore ha mercato e il club tedesco non apre a formule temporanee: la richiesta è di almeno 15 milioni, con spinta parallela verso il rinnovo (contratto in scadenza nel 2027). Nelle ultime ore ci sono stati confronti diretti tra entourage e società per chiarire il futuro dell’austriaco. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lazio, possibile restyling sugli esterni: Cancellieri può partire

