Lazio | M5s il 17 gennaio assemblea regionale sintesi di un percorso di confronto con iscritti

Il Movimento 5 Stelle Lazio ha annunciato l’assemblea regionale prevista per il 17 gennaio 2026. L’evento rappresenta un momento di sintesi e confronto, conclusione di un percorso politico e partecipativo avviato negli ultimi mesi con gli iscritti. L’appuntamento mira a raccogliere idee e riflessioni, consolidando il lavoro svolto e definendo le future iniziative del movimento nella regione.

Il Movimento 5 Stelle Lazio si appresta a “tenere sabato 17 gennaio 2026 la propria Assemblea regionale, un’importante occasione di sintesi che chiude un percorso politico e partecipativo avviato nei mesi scorsi. Questo cammino ha visto il coinvolgimento delle assemblee provinciali e ha continuato attraverso un sondaggio rivolto agli iscritti, il quale ha affrontato i principali temi di interesse per la comunità. I risultati di questo sondaggio saranno presentati durante l’assemblea e costituiranno la base per il confronto e le discussioni della giornata”. L’iniziativa è stata ufficialmente annunciata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Lazio, Adriano Zuccalà e Valerio Novelli, insieme al coordinatore regionale Carlo Colizza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: M5s, il 17 gennaio assemblea regionale, sintesi di un percorso di confronto con iscritti Leggi anche: Pd, convocata l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio Leggi anche: Contratto dei lavoratori part-time negli enti locali: confronto all’Assemblea regionale con sindaci e sindacato Csa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La denuncia: «Ad Aprilia 70 giorni di attesa per ottenere il rilascio della carta d’identità». Lazio, dal 17 gennaio su sito e App si vedranno gratis i match in casa delle squadre giovanili - Enrico Lotito: 'Questo progetto rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro settore giovanile' ... adnkronos.com

Roma: M5s Lazio, grave atto intimidatorio a sede Cgil Primavalle, solidarieta’ - Il gruppo del Movimento 5 Stelle presso la Regione Lazio, attraverso una comunicazione ufficiale, esprime "piena solidarietà alla Cgil di Roma e Lazio in ... romadailynews.it

Lazio, Fabiani sul mercato di gennaio: "Non mi stancherò mai di dire che..." - Fabiani: "La Lazio deve fare la Lazio" Il direttore sportivo biancoceleste ha esordito dicendo: “La Lazio deve fare la Lazio. corrieredellosport.it

LAZIO - COMO 19 gennaio 2026 - ore 20:45 Roma (Stadio Olimpico) BIGLIETTI GIÀ IN VENDITA..!! INFO:0773/631473 TABACCHERIA IL TOSCANO VIA DELLA STAZIONE,184 LATINA SCALO (LT) - facebook.com facebook

Una targa ricorda il primo campo da calcio della S.S. Lazio A Villa Borghese inaugurata oggi la targa commemorativa che ricorda il luogo del primo campo da calcio della S.S. Lazio, utilizzato dalla squadra biancoceleste tra il 1906 e il 1913. Info ow.ly/BVs x.com

