Lavoro la forbice si allarga | Lucca cresce del 4% profondo rosso per l’industria a Pisa e Massa

Nel 2025, il mercato del lavoro in Toscana Nord-Ovest presenta segnali contrastanti. Lucca registra una crescita del 4%, mentre Pisa e Massa affrontano un saldo negativo. Questa differenza evidenzia un quadro economico diversificato, con alcune aree in espansione e altre in difficoltà, riflettendo le dinamiche locali e le sfide del contesto regionale.

Il mercato del lavoro nella Toscana Nord-Ovest viaggia a due velocità. Il 2025 si apre con una spaccatura netta: Lucca accelera, mentre la costa tira il freno a mano. È la fotografia scattata dall’indagine Excelsior di Unioncamere e Camera di Commercio, elaborata dall’Istituto Studi e Ricerche (ISR). I dati raccontano un territorio diviso. Lucca segna un +4% nelle previsioni di assunzione, trainata da un settore terziario in salute. Al contrario, Pisa (-6%) e Massa-Carrara (-3%) pagano il conto delle incertezze industriali e di un rallentamento nei servizi. C’è però un problema che unisce tutti, dalla Versilia alla Torre Pendente: non si trovano lavoratori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

