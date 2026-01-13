Lavoro il 2025 per la provincia pisana è in stallo | registrato un -6% di assunzioni

Nel 2025, la provincia pisana registra un calo del 6% nelle assunzioni rispetto all’anno precedente, riflettendo una situazione di stallo nel mercato del lavoro locale. Nelle province di Toscana Nord-Ovest, i programmi di assunzione evidenziano un andamento differenziato, con alcune aree che mantengono tendenze positive e altre che incontrano maggiori difficoltà. Questo quadro evidenzia le sfide e le peculiarità di un mercato del lavoro in evoluzione.

Nel 2025 i programmi di assunzione delle imprese nelle province della Toscana Nord-Ovest mostrano un quadro a due velocità. Se Lucca ha accelerato con previsioni di entrata in crescita del 4%, Pisa e Massa-Carrara hanno registrato una flessione, rispettivamente del 6% e del 3%, complici le.

