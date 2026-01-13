Lavori stadio Franchi | spostato di 200 metri il mercato rionale del Campo di Marte

Il mercato rionale di Campo di Marte a Firenze è stato temporaneamente spostato di 200 metri, mantenendo la sua posizione nell'area dello stadio Franchi, sul lato della Maratona vicino alla pista di skateboard. Questa modifica si rende necessaria per permettere i lavori di restyling dello stadio, senza interrompere l'attività commerciale. L'intervento si inserisce nel contesto dei cantieri in corso per il miglioramento dell'impianto sportivo.

Spostato di 200 metri il mercato rionale di Campo di Marte, a Firenze. Resta nell'area dello stadio Franchi (su cui è in corso il restyling), per la precisione sul lato della Maratona, accanto alla pista di skateboard: tutto ciò anche durante lo spostamento temporaneo necessario per l'avanzamento dei cantieri dell'impianto sportivo

